Бывшая девушка Антони: он сказал, либо я останусь с ним, либо мы с ребёнком умрём

Габриэла Каваллин, бывшая девушка нападающего «Манчестер Юнайтед» Антони, рассказала о домашнем насилии со стороны футболиста. Суд Сан-Паулу расследует данное дело.
«Антони запер дверь дома и не давал мне выйти, а у меня был вскрыт палец, весь израненный. Он ломал мои вещи, забрал паспорт. Его мать и отчим даже запирали его на футбольной площадке. В его дворе была футбольная площадка, окружённая забором. Он был в гневе, пытался любыми способами выбраться с площадки, бросал в меня футбольный мяч, бросал в меня сотовый телефон. Он сказал, что собирается убить меня и покончить с собой.
Он сказал, что если бы я не осталась с ним, то я бы не осталась ни с кем. Либо я останусь с ним, либо мы с ребёнком умрём. Я сказала ему, что беременна, что он меня пугает, заставляя моё сердце разрываться. Меня трясло от страха», — приводит слова Каваллин UOL.
- 4 сентября 2023
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