Агент марокканца Эль Мехди Маухуба прокомментировал слухи об интересе «Динамо»

Хасан Имуссатен, агент марокканского нападающего Эль Мехди Маухуба, прокомментировал информацию об интересе к футболисту со стороны московского «Динамо».

«Динамо» заинтересовано в Маухубе? Было много интереса, но мы выбрали другой клуб», — сказал Имуссатен в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

За свою карьеру Маухуб провёл 46 матчей в чемпионате Марокко, отметившись 10 забитыми мячами. Также на его счету восемь игр и один гол в составе сборной Марокко U20. По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость марокканского нападающего составляет € 375 тыс.

На данный момент «Динамо» располагается на четвёртой позиции турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, набрав 14 очков после семи игр.