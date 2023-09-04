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Агент марокканца Эль Мехди Маухуба прокомментировал слухи об интересе «Динамо»

Агент марокканца Эль Мехди Маухуба прокомментировал слухи об интересе «Динамо»
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Хасан Имуссатен, агент марокканского нападающего Эль Мехди Маухуба, прокомментировал информацию об интересе к футболисту со стороны московского «Динамо».

«Динамо» заинтересовано в Маухубе? Было много интереса, но мы выбрали другой клуб», — сказал Имуссатен в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

За свою карьеру Маухуб провёл 46 матчей в чемпионате Марокко, отметившись 10 забитыми мячами. Также на его счету восемь игр и один гол в составе сборной Марокко U20. По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость марокканского нападающего составляет € 375 тыс.

На данный момент «Динамо» располагается на четвёртой позиции турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, набрав 14 очков после семи игр.

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