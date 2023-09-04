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Первый тренер Головина: молодым игрокам сборной России есть чему научиться у Саши

Первый тренер Головина: молодым игрокам сборной России есть чему научиться у Саши
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Александр Плясунов, первый тренер полузащитника «Монако» Александра Головина, отреагировал на вызов футболиста в сборную России на предстоящие товарищеские матчи.

«Мои эмоции очень простые: рад вызову Саши в сборную. Постоянно слежу за играми «Монако» и радуюсь его каждому голу, приятно видеть его в стартовом составе.

Хочется надеяться, что он сможет отличиться в товарищеских матчах. Саша замечательно исполняет стандарты, но поставят ли его в стартовый состав — прерогатива главного тренера. У Карпина сейчас очень много футболистов, и ему хочется на молодых посмотреть. Но в любом случае ребятам есть чему научиться у Саши — он уже зрелый, сформировавшийся игрок.

Сказал, что он отвык от русской еды во Франции? Ну, это неправда, он всё равно скучает по дому, родителям и русской кухне», — приводит слова Плясунова Sport24.

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