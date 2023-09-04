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Сантос: болельщики обливали Фернандеса грязью, но он провёл выдающийся матч с ЦСКА

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос высказался по поводу выкриков болельщиков ЦСКА на игре 7-го тура Российской Премьер-Лиги с сине-бело-голубыми.

«Фернандес провёл выдающийся матч с ЦСКА. Сверху болельщики обливали его грязью, но Фернандес – великий футболист. Он провёл много лет в России, выиграл множество титулов.

В футболе всегда возникают подобные сложные ситуации для футболистов. Однако Фернандес как великий футболист, большой человек держался здорово», – приводит слова Сантоса Metaratings.

Напомним, 32-летний Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. Правый защитник сыграл за армейцев в 329 матчах, забил 11 голов и сделал 47 результативных передач.

Матч между ЦСКА и «Зенитом» завершился ничейным исходом — 1:1. На гол форварда армейцев Заболотного точным ударом ответил защитник петербуржцев Дуглас Сантос.