Акинфеев отказался от награды MVP матча ЦСКА — «Зенит» из-за судейства

37-летний голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев отказался от награды лучшего игрока матча с «Зенитом» и попросил передать её главному арбитру встречи Павлу Кукуяну. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации источника, это произошло из-за одного из угловых, приведшего к голу «Зенита». На 88-й минуте после подачи Кругового мяч улетел за лицевую: лайнсмен Миничев сигнализировал об ударе от ворот, а Кукуян указал на угловой. Акинфеев попытался докричаться до Кукуяна, чтобы тот посмотрел на бокового судью. Но в это время игроки «Зенита» быстро разыграли мяч и заработали ещё один стандарт, с которого сравняли счёт.

Уже после этого голкипер армейцев донёс до Кукуяна свои претензии. Главный судья ещё на поле предъявил лайнсмену за то, что тот ничего ему не сказал. После игры их разборки продолжились в подтрибунке.

Напомним, вчера, 3 сентября, ЦСКА и «Зенит» сыграли вничью (1:1) в рамках 7-го тура РПЛ.