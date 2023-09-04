Общее собрание РПЛ согласовало обмен кругами «Спартака» и «Сочи»

Общее собрание Российской Премьер-Лиги согласовало перенос матчей «Сочи» и «Спартака». Об этом сообщил официальный сайт РПЛ.

«Российская Премьер-Лига проинформировала РФС о принятом Общим собранием клубов решении согласовать внесение изменений в график чемпионата и провести матч «Спартак» – «Сочи» 16 сентября на стадионе «Открытие Банк Арена» в рамках 8-го тура РПЛ, а матч «Сочи» – «Спартак» – в апреле 2024 года в рамках 24-го тура», — написано в заявлении лиги.

Ранее по результатам инспектирования газона Комиссией РПЛ по оценке качества футбольных полей было рекомендовано приостановить на один месяц проведение матчей чемпионата на стадионе «Фишт» в городе Сочи.

«Спартак» (10) занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, «Сочи» (6) находится на 12-й строчке.