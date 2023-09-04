Власти Украины не выпускают футболиста из страны для перехода в хорватский клуб

Переход украинского полузащитника Дениса Гармаша в хорватский «Осиек» находится под угрозой срыва, так как футболист не может покинуть страну. Об этом сообщил Glas Slavonije.

Сообщается, что его приезд затрудняется из-за процедуры получения возможности покинуть страну, в которой объявлено военное положение. Однако в «Осиеке» надеются, что вопрос будет решён и футболист прибудет в расположение хорватского клуба.

«Мы ждём разрешения для Гармаша. Я верю, что украинцу удастся решить эту проблему в ближайшие дни и присоединиться к нашей команде на этой неделе», — сказал спортивный директор «Осиека» Ивица Кулешевич.

Предыдущим клубом 33-летнего Гармаша было киевское «Динамо». Он является трёхкратным чемпионом Украины (2014/2015, 2015/2016, 2020/2021).