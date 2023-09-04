Первая лига: результаты матчей 8-го тура и турнирная таблица
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В понедельник, 4 сентября, был сыгран последний матч 8-го тура Мелбет Первой лиги – 2023/2024. «Родина» в родных стенах уверенно обыграла «Торпедо» — 2:0.
Все результаты матчей 8-го тура Первой лиги:
«Волгарь» – «Сокол» – 1:2;
«Алания» – «Енисей» — 2:1;
«Химки» — «Кубань» — 1:1;
«СКА Хабаровск» — «Динамо» Махачкала – 0:2;
«Шинник» – «Нефтехимик» – 1:0;
«Акрон» — «Черноморец» – 0:0;
«КАМАЗ» – «Ленинградец» – 1:1;
«Тюмень» – «Арсенал» — 1:2;
«Родина» – «Торпедо» — 2:0.
В 8-м туре Первой лиги хозяева одержали лишь три победы, в шести остальных случаях потеряв очки. На данный момент турнирную таблицу возглавляет «Алания», набравшая 19 очков. Следом за владикавказцами идёт «Сокол», имеющий в активе 16 очков.
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