Первая лига: результаты матчей 8-го тура и турнирная таблица

В понедельник, 4 сентября, был сыгран последний матч 8-го тура Мелбет Первой лиги – 2023/2024. «Родина» в родных стенах уверенно обыграла «Торпедо» — 2:0.

Все результаты матчей 8-го тура Первой лиги:

«Волгарь» – «Сокол» – 1:2;

«Алания» – «Енисей» — 2:1;

«Химки» — «Кубань» — 1:1;

«СКА Хабаровск» — «Динамо» Махачкала – 0:2;

«Шинник» – «Нефтехимик» – 1:0;

«Акрон» — «Черноморец» – 0:0;

«КАМАЗ» – «Ленинградец» – 1:1;

«Тюмень» – «Арсенал» — 1:2;

«Родина» – «Торпедо» — 2:0.

В 8-м туре Первой лиги хозяева одержали лишь три победы, в шести остальных случаях потеряв очки. На данный момент турнирную таблицу возглавляет «Алания», набравшая 19 очков. Следом за владикавказцами идёт «Сокол», имеющий в активе 16 очков.