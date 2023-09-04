Резиуан Мирзов прошёл медосмотр для перехода в «Нефтчи»
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Бывший полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов уже прошёл медосмотр для того, чтобы стать футболистом азербайджанского «Нефтчи». Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.
По информации источника, Мирзов завтра, 5 сентября, подпишет контракт с клубом до 31 мая 2024 года.
Ранее «Чемпионат» сообщал о возможности этого перехода.
На данный момент Мирзов находится в статусе свободного агента. Последним клубом 30-летнего футболиста были «Химки».
Игрок защищал цвета «Химок» с 2020 года, провёл за подмосковную команду 67 матчей, забил 14 мячей и отдал семь голевых передач. В прошлом сезоне Резиуан Мирзов принял участие в 27 матчах, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.
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