Резиуан Мирзов прошёл медосмотр для перехода в «Нефтчи»

Бывший полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов уже прошёл медосмотр для того, чтобы стать футболистом азербайджанского «Нефтчи». Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации источника, Мирзов завтра, 5 сентября, подпишет контракт с клубом до 31 мая 2024 года.

Ранее «Чемпионат» сообщал о возможности этого перехода.

На данный момент Мирзов находится в статусе свободного агента. Последним клубом 30-летнего футболиста были «Химки».

Игрок защищал цвета «Химок» с 2020 года, провёл за подмосковную команду 67 матчей, забил 14 мячей и отдал семь голевых передач. В прошлом сезоне Резиуан Мирзов принял участие в 27 матчах, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.