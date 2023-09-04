Франко Камоцци: Абаскаль неспособен тренировать «Спартак», он не контролирует раздевалку
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Итальянский футбольный функционер Франко Камоцци высказался о текущих результатах «Спартака».
«Думаю, сейчас уже становится понятно, что у Абаскаля нет уровня, чтобы тренировать такой большой клуб, как «Спартак». На данный момент он неспособен на это. Он хороший тренер, у него есть идеи, но ему не хватает опыта. Есть ощущение, что он не контролирует раздевалку», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».
Напомним, подопечные Гильермо Абаскаля проиграли три из четырёх последних матчей в РПЛ. Московская команда занимает девятое место, имея в активе 10 очков.
Следующий матч «Спартака» состоится в субботу, 16 сентября. Красно-белые на домашнем стадионе примут «Сочи» в рамках игры 8-го тура чемпионата России.
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