Антони выступил с заявлением об обвинении в домашнем насилии от бывшей девушки

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Антони выступил с заявлением об обвинении в домашнем насилии в отношении бывшей девушки Габриэлы Каваллин.

«Из уважения к своим фанатам, друзьям и семье я считаю необходимым публично рассказать о ложных обвинениях, жертвой которых я стал.

С самого начала я относился к этому вопросу серьёзно и уважительно, давая должные разъяснения правоохранительным органам. Полицейское расследование проходит в тайне правосудия, и поэтому я не могу огласить его детали. Однако я могу с уверенностью сказать, что обвинения являются ложными и что есть доказательства моей невиновности.

Мои отношения с госпожой Габриэлой были бурными, со словесными оскорблениями с обеих сторон, но я никогда не проявлял физической агрессии. Однако каждый раз в свидетельских показаниях и в интервью она говорит другое.

Таким образом, я опровергаю выдвинутые обвинения и сообщаю, что готов полностью сотрудничать с бразильскими властями для выяснения всех необходимых обстоятельств. Я верю, что в ходе полицейского расследования выяснится правда о моей невиновности», — написал Антони в социальной сети.