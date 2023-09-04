Антони выступил с заявлением об обвинении в домашнем насилии от бывшей девушки

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Антони выступил с заявлением об обвинении в домашнем насилии в отношении бывшей девушки Габриэлы Каваллин.
«Из уважения к своим фанатам, друзьям и семье я считаю необходимым публично рассказать о ложных обвинениях, жертвой которых я стал.
С самого начала я относился к этому вопросу серьёзно и уважительно, давая должные разъяснения правоохранительным органам. Полицейское расследование проходит в тайне правосудия, и поэтому я не могу огласить его детали. Однако я могу с уверенностью сказать, что обвинения являются ложными и что есть доказательства моей невиновности.
Мои отношения с госпожой Габриэлой были бурными, со словесными оскорблениями с обеих сторон, но я никогда не проявлял физической агрессии. Однако каждый раз в свидетельских показаниях и в интервью она говорит другое.
Таким образом, я опровергаю выдвинутые обвинения и сообщаю, что готов полностью сотрудничать с бразильскими властями для выяснения всех необходимых обстоятельств. Я верю, что в ходе полицейского расследования выяснится правда о моей невиновности», — написал Антони в социальной сети.
- 4 сентября 2023
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