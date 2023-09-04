Капитан «Спартака» Джикия достиг отметки в 200 матчей в РПЛ

Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия провёл свой 200-й матч в чемпионатах России, сыграв во встрече 7-го тура с «Краснодаром». Об этом сообщает официальный сайт Российской Премьер-Лиги.
Защитник выступал в лиге только за пермский «Амкар» (38 игр) и «Спартак» (162). За все сезоны защитник забил в лиге восемь голов – три за «Амкар» и пять за «Спартак» (последний – в ворота «Динамо» в октябре 2021-го). В составе красно-белых Джикия стал чемпионом РПЛ в сезоне-2016/2017.
Напомним, в субботу, 2 сентября, «Спартак» уступил «Краснодару» со счётом 0:2. Забитыми мячами отметились колумбийский нападающий Джон Кордоба и армянский полузащитник Эдуард Сперцян. На данный момент красно-белые находятся на девятой строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 10 очков в семи встречах.
- 4 сентября 2023
-
23:33
-
23:32
-
23:31
-
23:22
-
23:22
-
23:07
-
22:59
-
22:58
-
22:42
-
22:40
-
22:36
-
22:30
-
22:25
-
22:24
-
22:15
-
22:14
-
22:08
-
22:02
-
21:52
-
21:41
-
21:38
-
21:25
-
21:24
-
21:20
-
21:10
-
21:04
-
20:59
-
20:45
-
20:40
-
20:37
-
20:30
-
20:25
-
20:13
-
20:12
-
20:10