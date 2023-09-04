Тренер «Торпедо» Клотет прокомментировал поражение от «Родины»

Главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет прокомментировал поражение в матче 8-го тура Мелбет Первой лиги с «Родиной» (0:2).
«Тактически мы показали хороший футбол. Конечно, мы не удовлетворены результатом. Но борьбой — да. Мы не выиграли сегодня, но мы идём к следующей игре и будем бороться, стараться заработать до весны как можно больше очков.
В первом тайме у нас было 15 опасных атак, у них — 13. 62% против 38% владения мячом. 65% времени игра проходила на чужой половине поля. Во втором тайме — у нас столько же опасных атак, 56% владение (упало по сравнению с первым таймом), и 62% времени мы играли не на своей половине поля. Если вы думаете, что мы проиграли из-за того, что меньше владели мячом на чужой половине, это не так. Несмотря на тяжёлые обстоятельства, мы шли вперёд, несмотря ни на что», — приводит слова Клотета пресс-служба «Торпедо».
- 4 сентября 2023
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