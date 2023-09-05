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«Соперник играл чересчур грубо». Тренер «Торпедо» Клотет — о матче с «Родиной»

«Соперник играл чересчур грубо». Тренер «Торпедо» Клотет — о матче с «Родиной»
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Главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет высказался о матче 8-го тура Мелбет Первой лиги с «Родиной» (0:2).

«Я всегда уважаю соперника, но я никогда не видел прежде то, что происходило сегодня!

Соперник играл чересчур грубо. 19 фолов — ноль жёлтых карточек. 11 фолов у нас — три жёлтые карточки! Если бы игрокам «Родины» не позволили играть грубо, их осталось бы восемь человек на поле! Мы страдали от этого всю игру! Пришлось делать замены, поскольку игроки получали по ногам и не могли продолжать матч.

Я уважаю своих игроков, они не поддавались на провокации. Я никогда не применяю тактику грубости, я говорю своим парням играть в футбол! Пытаться разрушать и бить соперников — тактика команд, играющих вторым номером, и я не люблю так играть. В таких обстоятельствах нам сложно что-либо создавать. Все должны играть по правилам», — приводит слова Клотета пресс-служба «Торпедо».

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