Агент Дивеева: восстановление идёт по плану, у Игоря всё нормально

Олег Ерёмин, агент 23-летнего защитника московского ЦСКА Игоря Дивеева, рассказал о том, как проходит восстановление футболиста после травмы.

«Восстановление идёт по плану. По срокам Игорь должен уже передвигаться без помощи костылей. Дальше — физкультура, физиопроцедуры. Доктора уже будут смотреть на динамику восстановления и решать, когда можно приступать к беговым занятиям. У Игоря всё нормально, он не переживает, психологически устойчив. Конечно, немного угнетает ситуация, из-за который нельзя играть, но это часть профессии, к которой он готов», — приводит слова Ерёмина «РБ Спорт».

Напомним, защитник получил травму голеностопа в матче за Суперкубок России с «Зенитом». В той встрече армейцы уступили петербуржцам (0:0, пен. 4:5).