«Олимпиакос» подписал вингера «Вулверхэмптона» Поденсе — Романо

Португальский вингер «Вулверхэмптона» Даниэл Поденсе в ближайшее время станет игроком «Олимпиакоса». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, в данный момент стороны завершают подписание соглашения. Португальский игрок атаки сможет играть за «Олимпиакос» в Лиге Европы.
Напомним, Поденсе выступал за «Олимпиакос» с 2018 по 2020 год. В сезоне-2022/2023 португалец провёл 38 матчей за «Вулверхэмптон» во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.
Ранее сообщалось о переходе в «Манчестер Сити» полузащитника «Вулверхэмптона» Матеуса Нунеса.
- 4 сентября 2023
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