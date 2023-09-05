Хавбек «Крыльев» Салтыков: обычно воспринял вызов в сборную. Понимаю, что это не основа

Полузащитник «Крыльев Советов» Никита Салтыков поделился впечатлениями от вызова в сборную России на ближайшие учебно-тренировочные сборы.
«Не знаю даже, как отреагировать. Обычно воспринял. Как раз с Шитовым в комнате был. Сначала мне позвонили, потом ему.
Не знаю, лично принимал подобное решение Карпин или нет. Пока сам ничего не понял. Вроде у нас будет две группы. Мы, получается, будем как молодёжная, олимпийская сборная.
Маме и папе сразу сказал, чтобы они знали. Спокойно поздравили. Они тоже понимают, что это не прямо основная сборная», — приводит слова Салтыкова «РБ Спорт».
Ранее РФС сообщил, что Салтыков довызван в национальную команду, которая 7 и 11 сентября проведёт товарищеские матчи с олимпийской сборной Египта, а 12-го числа — с основной командой Катара.
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