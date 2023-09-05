Егор Титов оценил переход Срджана Бабича в «Спартак»

Бывший футболист Егор Титов высказался о трансфере сербского защитника Срджана Бабича в «Спартак». Бабич перешёл в московский клуб из испанской «Альмерии» в августе 2023 года.

«Надо подождать, дистанция длинная и долгая, до зимы поймём, правильный или нет выбор. Как по мне, Бабич для нашего чемпионата — это топ-футболист, высокий, левая нога великолепная. Сыграл здорово в Кубке, но, к сожалению, человека нет в составе в следующем матче. Учитывая, что «Спартак» много пропускает, Бабич всё равно якобы не нужен. Вопросы. Ответов я пока не вижу. Надеюсь, в следующем туре он будет играть в стартовом составе «Спартака».

Всё-таки по футболисту Дуарте у меня большие вопросы — очередной «привоз». Сегодняшняя селекция не самая востребованная, так скажем. Вы покупаете его за семь миллионов, а он у вас не играет. И про Медину тоже — покупается за семь миллионов футболист и выходит на 10–15 минут. Могу ошибаться, но, повторяюсь, надо видеть команду и состав. Глубина состава огромная — 20–25 человек, которые могут играть. Отдали сейчас Шамара и Бальде. По делу? Наверное, да», — приводит слова Титова «РИА Новости Спорт».