Полузащитника «Тоттенхэма» Н'Домбеле арендует «Галатасарай»

Хавбек «Тоттенхэма» Тангай Н'Домбеле в ближайшее время перейдёт в турецкий «Галатасарай» на правах аренды. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, годичная аренда будет включать в себя опцию выкупа. Игрок уже направился в Стамбул для прохождения медицинского обследования.

В сезоне-2022/2023 Н'Домбеле выступал на правах аренды за «Наполи». Полузащитник провёл 40 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с «Тоттенхэмом» действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 22 млн.

Ранее сообщалось о переходе в «Галатасарай» ещё одного футболиста «Тоттенхэма» — Давинсона Санчеса.