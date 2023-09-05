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Экс-форвард «Манчестер Сити» Йоветич перешёл в «Олимпиакос»

Экс-форвард «Манчестер Сити» Йоветич перешёл в «Олимпиакос»
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Бывший нападающий «Манчестер Сити» и сборной Черногории Стеван Йоветич стал игроком «Олимпиакоса». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Помимо «Манчестер Сити», за свою карьеру Йоветич поиграл за такие команды, как «Фиорентина», «Интер», «Севилья» и «Монако». Последним клубом черногорского нападающего была немецкая «Герта».

Фото: olympiacos.org

В сезоне-2022/2023 Йоветич провёл 18 матчей за берлинскую команду во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с немецким клубом истёк в конце июня этого года. Стороны решили не продлевать соглашение. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 1,5 млн.

Ранее сообщалось о переходе в «Олимпиакос» вингера «Вулверхэмптона» Даниэла Поденсе.

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