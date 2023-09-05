Новичок ЦСКА Келлвен нарушил миграционное законодательство РФ, сыграв в матче с «Зенитом»

Бразильский новичок ЦСКА Келлвен принял участие в матче 7-го тура РПЛ против петербургского «Зенита», нарушив миграционное законодательство РФ.
Как сообщает телеграм-канал «Инсайдер», для того, чтобы осуществлять трудовую деятельность на территории России, любой иностранец должен иметь рабочую визу и разрешение на работу. Однако в короткие сроки получить данные документы практически невозможно. Таким образом, одно из условий, скорее всего, было нарушено игроком и клубом ради принципиального матча.
22-летний Келлвен выступал за «Атлетико Паранаэнсе» с 2019 года, с которым в сезоне-2020/2021 выиграл Южноамериканский кубок. В текущем сезоне бразильской Серии А он провёл 15 матчей и оформил четыре голевые передачи. Также на его счету шесть игр и один голевой пас в розыгрыше Кубка Либертадорес — 2023. По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость защитника составляет € 7 млн.
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