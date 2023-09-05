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В ЦСКА отреагировали на слухи о том, что Келлвен нарушил миграционное законодательство РФ

В ЦСКА отреагировали на слухи о том, что Келлвен нарушил миграционное законодательство РФ
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Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо отреагировал на информацию о том, что бразильский новичок ЦСКА Келлвен нарушил миграционное законодательство РФ, сыграв в матче с «Зенитом».

«Там всё ок с точки зрения футбольного регламента и заявки, не стоит беспокоиться», — написал Брейдо в комментариях в своём телеграм-канале.

Таким образом, Брейдо опроверг вероятность того, что ЦСКА могут засчитать техническое поражение в матче 7-го тура РПЛ с «Зенитом».

22-летний Келлвен выступал за «Атлетико Паранаэнсе» с 2019 года, с которым в сезоне-2020/2021 выиграл Южноамериканский кубок. В текущем сезоне бразильской Серии А он провёл 15 матчей и оформил четыре голевые передачи. Также на его счету шесть игр и один голевой пас в розыгрыше Кубка Либертадорес — 2023. По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость защитника составляет € 7 млн.

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