В Лионеля Месси бросили бутылку после матча МЛС
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Болельщик бросил бутылку в аргентинского нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси после выездного матча с «Лос-Анджелесом» в МЛС, сообщает Daily Mail.
По данным источника, аргентинец покидал поле в сопровождении телохранителя и в этот момент с трибуны в аргентинца бросили бутылку с водой. При этом, сама бутылка не попала в Месси, а сам футболист пригнулся, увидев этот момент.
Отметим, в этой встрече Месси отметился двумя результативными передачами.
Месси перешёл в «Интер Майами» в летнее трансферное окно. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2025 года. В нынешнем сезоне Месси принял участие в десяти матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 11 голов и 3 результативные передачи.
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