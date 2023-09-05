«Для них спад — необычно». Геркус назвал причину, по которой «Зенит» критикует судейство

Бывший президент «Локомотива» и «Торпедо» Илья Геркус прокомментировал судейские решения в матчах петербургского «Зенита».
«У «Зенита» по понятным, объективным причинам чуть-чуть наступил спад в результатах. Это не критично, но для «Зенита» это, наверное, настолько необычно, что они начинают искать причины во вне. Думаю, критика во многом связана с этим.
Что касается судейства, у нас один из фокусов журналистики — это очень, очень скрупулёзно разглядывать судейство. Это всегда было. Это наша национальная традиция разглядывать судейство как объект козней и теорий заговора. Мы так воспринимаем футбол. Для нас это часть разговоров, что суди всегда злоумышляют — неважно против кого в принципе. Потом появился VAR, и появилась возможность смаковать эти моменты. Дали почву для рассуждений людям. Мне кажется, люди от этого прям получают удовольствие — не обязательно позитивное, но и негативное. Но это не критично», — сказал Геркус в эфире программы «Футбол России».
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