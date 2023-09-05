Неймар назвал свою футбольную мечту

Бразильский нападающий «Аль-Хиляля» Неймар заявил, что победа на чемпионате мира является его самой большой мечтой.
«Конечно, я надеюсь, что однажды смогу осуществить самую большую мечту и выиграть чемпионат мира, это очевидно. Но иногда не получается. В Бразилии есть топ-кумир, один из важнейших футболистов в истории страны. Это Зико, и у него нет победы на чемпионате мира. И это не определяет его качества и дар, который у него был. Ко мне эти слова тоже подходят», – приводит слова Неймара Globo Esporte.
31-летний Неймар перешёл в «Аль-Хиляль» из «ПСЖ» этим летом. В текущем сезоне футболист на поле ещё не появлялся.
Бразильский игрок выступал за французский клуб с 2017 года, перейдя туда из «Барселоны» за рекордные € 222 млн. Трансфер бразильца остаётся самым дорогим в истории. За «ПСЖ» Неймар суммарно отыграл 173 матча, в которых забил 118 голов, а также отдал 77 голевых передач. В составе «ПСЖ» бразилец пять раз выиграл французский чемпионат, три раза завоевал Кубок Франции и дошёл до финала Лиги чемпионов.
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