«Манчестер Юнайтед» подпишет обладательницу «Золотой бутсы» чемпионата мира — 2023

«Манчестер Юнайтед» в процессе завершения сделки по приобретению полузащитницы Хинаты Миядзавы, сообщает Manchester Evening News. Представительница сборной Японии на минувшем чемпионате мира стала обладательницей «Золотой бутсы» турнира.

На ЧМ футболистка отметилась пятью забитыми голами в пяти матчах. По четыре раза отличились полузащитница Нидерландов Джилл Рорд, защитница Швеции Аманда Илестедт, нападающие Германии и Франции Александра Попп и Кадидьяту Дьяни соответственно.

Отметим, что сборная Японии завершила своё выступление на чемпионате мира на стадии 1/4 финала, где уступила национальной команде Швеции со счётом 1:3. Шведки в итоге выиграли бронзу, обыграв в матче за третье место сборную Австралии (2:0).