Клацей из 2DROTS делает результативное действие в абсолютно каждом матче Кубка России

Игрок медийной команды 2DROTS Годфрид Клацей показал феноменальную статистику на старте Кубка России Пути регионов.

Футболист отличился результативным действием в абсолютно каждом своём матче в турнире. В первой игре против «Сахалина» Гаучо отдал результативный пас. Во втором матче 2DROTS переиграл «Муром». Тогда Клацей забил гол. И во вчерашнем матче с «Динамо» Киров игрок отметился забитым мячом.

Вчера, 4 сентября, завершился матч третьего раунда Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались кировское «Динамо» и 2DROTS. Команды играли на плавучем доке в посёлке Белокаменка Мурманской области. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым (Дмитров). 2DROTS одержали победу со счётом 2:0 и прошли в следующий раунд.