«Ливерпуль» отдаст рекордные деньги за футболистку, оформившую хет-трик на ЧМ-2023
Поделиться
«Ливерпуль» побил свой трансферный рекорд, подписав норвежскую футболистку Софи Хауг из «Ромы», сообщает TEAMtalk.
На минувшем чемпионате мира нападающая оформила хет-трик в ворота сборной Филиппин. Норвежки смогли попасть в плей-офф, на на стадии 1/8 финала уступили японкам со счётом 1:3. На уровне сборных Софи выступала во всех юниорских и молодёжных командах, а на взрослом уровне уже сыграла 11 матчей и забила восемь голов.
В «Роме 24-летняя футболистка оказалась в 2022 году, где успела провести 25 игр и отметиться 11 голами. Ранее Хауг выступала за норвежский клуб „Квиннер“.
Стоимость трансфера футболистки с учётом дополнительных расходов составит € 117 тыс.
В минувшем сезоне женской Суперлиги ливерпульский клуб занял седьмое место.
Комментарии
- 5 сентября 2023
-
06:44
-
06:30
-
06:08
-
06:05
-
05:55
-
05:42
-
05:25
-
04:56
-
04:49
-
04:22
-
03:50
-
03:18
-
03:03
-
02:20
-
01:52
-
01:40
-
01:34
-
00:52
-
00:45
-
00:45
-
00:35
-
00:24
-
00:21
-
00:12
-
00:12
-
00:08
- 4 сентября 2023
-
23:59
-
23:33
-
23:32
-
23:31
-
23:22
-
23:22
-
23:07
-
22:59
-
22:58
Партнерский контент