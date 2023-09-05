«Ливерпуль» отдаст рекордные деньги за футболистку, оформившую хет-трик на ЧМ-2023

«Ливерпуль» побил свой трансферный рекорд, подписав норвежскую футболистку Софи Хауг из «Ромы», сообщает TEAMtalk.

На минувшем чемпионате мира нападающая оформила хет-трик в ворота сборной Филиппин. Норвежки смогли попасть в плей-офф, на на стадии 1/8 финала уступили японкам со счётом 1:3. На уровне сборных Софи выступала во всех юниорских и молодёжных командах, а на взрослом уровне уже сыграла 11 матчей и забила восемь голов.

В «Роме 24-летняя футболистка оказалась в 2022 году, где успела провести 25 игр и отметиться 11 голами. Ранее Хауг выступала за норвежский клуб „Квиннер“.

Стоимость трансфера футболистки с учётом дополнительных расходов составит € 117 тыс.

В минувшем сезоне женской Суперлиги ливерпульский клуб занял седьмое место.