«Галатасарай» объявил о переходе Танги Ндомбеле из «Тоттенхэма»

Французский полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Танги Ндомбеле стал игроком турецкого «Галатасарая». Об этом сообщила пресс-служба клуба из Турции.

Француз перешёл в команду из чемпионата Турции на правах арендного соглашения. Тем не менее, в договоре между клубами прописано, что турецкая сторона может выкупить футболиста по окончании сезона. Это будет возможно сделать за € 15 млн. Если «Галатасарай» решит выкупить контракт Ндомбеле, то будет закрывать сумму сделки на протяжении пяти лет, начиная с 2025 года. Также клуб взял на себя зарплату игрока за текущий сезон.

В нынешнем сезоне Ндомбеле на поле не появился. Но всего у него 91 игра за английский клуб. За этот отрезок ему удалось забить десять голов и отдать девять голевых передач.