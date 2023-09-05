«Галатасарай» объявил о переходе Танги Ндомбеле из «Тоттенхэма»
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Французский полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Танги Ндомбеле стал игроком турецкого «Галатасарая». Об этом сообщила пресс-служба клуба из Турции.
Француз перешёл в команду из чемпионата Турции на правах арендного соглашения. Тем не менее, в договоре между клубами прописано, что турецкая сторона может выкупить футболиста по окончании сезона. Это будет возможно сделать за € 15 млн. Если «Галатасарай» решит выкупить контракт Ндомбеле, то будет закрывать сумму сделки на протяжении пяти лет, начиная с 2025 года. Также клуб взял на себя зарплату игрока за текущий сезон.
В нынешнем сезоне Ндомбеле на поле не появился. Но всего у него 91 игра за английский клуб. За этот отрезок ему удалось забить десять голов и отдать девять голевых передач.
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