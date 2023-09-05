«Бешикташ» объявил о трансфере Эрика Бейи из «Манчестер Юнайтед»

Ивуарийский защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Бейи стал футболистом турецкого «Бешикташа», сообщила пресс-служба клуба из Турции.

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, контракт африканца и клуба подписан всего лишь на один год. Это полноценный трансфер, а не аренда.

«Мы желаем Эрику Байи больших успехов в нашем клубе. Мы верим, что он поможет добиваться нам побед, и мы представим его публике с большим уважением», – сказано в пресс-службе клуба.

Прошедший сезон Бейи провёл во французской Лиге 1 за «Марсель». Защитник принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых не сумел отметиться результативными действиями. Контракт ивуарийца с «красными дьяволами» действует до конца июня 2024 года. Трансферная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5 млн.