Константин Тюкавин возглавил рейтинг тура РПЛ по вовлечённости в ударные комбинации с игры

Стали известны лучшие игроки 7-го тура чемпионата России по вовлечённости в ударные комбинации с игры. Такой рейтинг составила Opta.

Этот рейтинг возглавил форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин. Он провёл на поле 82 минуты, но оказался активнее остальных. Вторым стал Иву Угочукву из казанского «Рубина». У него на один активный показатель меньше, чем у Тюкавина. Третье место между собой разделили Дуглас Сантос из «Зенита» и Муми Нгамалё из московского «Динамо».

Фото: Opta

Чемпионат России прерывается на матчи национальных команд. Напомним, главный тренер сборной России Валерий Карпин вызвал 49 футболистов на сентябрьский тренировочный сбор, который начнётся в Новогорске 4 сентября и продлится до 12 сентября. Кроме товарищеского матча с командой Катара, сборная России проведёт две игры с олимпийской сборной Египта, в которых возраст команды будет соответствовать возрасту соперника.