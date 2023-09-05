Агент Изидора подтвердил интерес к форварду со стороны клубов из Греции, Сербии и Турции

Гарольд Ичбиа, агент нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора, подтвердил интерес к футболисту со стороны нескольких клубов из Греции, Сербии и Турции.

«Да, это правда. Но «Локомотив» всё ещё хочет € 1,5 млн за аренду. Эти клубы не готовы столько платить», — приводит слова представителя нападающего «Локомотива» Sport24.

Напомним, ранее сообщалось, что Изидор может продолжить карьеру в Греции, Сербии и Турции. В этих трёх странах Европы до сих пор открыто трансферное окно. Также появлялась информация, что железнодорожники ведут переговоры с афинским «Олимпиакосом» и белградской «Црвеной Звездой» по переходу Изидора. Также французским форвардом интересуется один из турецких клубов.

Отметим, что Вильсон Изидор самовольно покинул Россию и отказался возвращаться в расположение «Локомотива». Контракт форварда с железнодорожниками действует до лета 2026 года.