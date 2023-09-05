Агент Изидора подтвердил интерес к форварду со стороны клубов из Греции, Сербии и Турции

Гарольд Ичбиа, агент нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора, подтвердил интерес к футболисту со стороны нескольких клубов из Греции, Сербии и Турции.
«Да, это правда. Но «Локомотив» всё ещё хочет € 1,5 млн за аренду. Эти клубы не готовы столько платить», — приводит слова представителя нападающего «Локомотива» Sport24.
Напомним, ранее сообщалось, что Изидор может продолжить карьеру в Греции, Сербии и Турции. В этих трёх странах Европы до сих пор открыто трансферное окно. Также появлялась информация, что железнодорожники ведут переговоры с афинским «Олимпиакосом» и белградской «Црвеной Звездой» по переходу Изидора. Также французским форвардом интересуется один из турецких клубов.
Отметим, что Вильсон Изидор самовольно покинул Россию и отказался возвращаться в расположение «Локомотива». Контракт форварда с железнодорожниками действует до лета 2026 года.
- 5 сентября 2023
-
10:30
-
10:21
-
10:15
-
10:08
-
09:59
-
09:47
-
09:45
-
09:43
-
09:30
-
09:29
-
09:25
-
09:11
-
07:56
-
06:44
-
06:30
-
06:08
-
06:05
-
05:55
-
05:42
-
05:25
-
04:56
-
04:49
-
04:22
-
03:50
-
03:18
-
03:03
-
02:20
-
01:52
-
01:40
-
01:34
-
00:52
-
00:45
-
00:45
-
00:35
-
00:24