Ловчев: сейчас уже могу сказать, что «Зенит» станет чемпионом

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев высказался о результате матча 7-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 ЦСКА — «Зенит». Напомним, игра завершилась со счётом 1:1.

«Одна команда очень хотела не проиграть, а вторая просто сильнее. «Зенит» явно был выбит из колеи после первого гола в матче, но было видно, что Питер отыграется рано или поздно. ЦСКА после гола встал сзади, главная цель — сохранить ноль в свои ворота.

Сейчас уже могу сказать, что «Зенит» станет чемпионом. У команды сильнейший в лиге основной состав, сильнейший запас. Команда создаёт моменты в атаке, что рано или поздно выливается в голы.

По голу ЦСКА у меня вопросы только к Кержакову — было простое решение, как избежать проблем — выбить мяч, ничего не придумывая. А когда ты получаешь мяч в двух метрах от линии ворот и начинаешь водить его, то жди расплаты. Вратарь сам себе «привёз» мяч.

Последние годы наши голкиперы увлеклись игрой ногами. Это такая европейская тенденция, которая ведёт к пропущенным голам. Не надо придумывать — сделайте ноль в свои ворота. Посмотрите, как играет Акинфеев — «Зенит» устроил штурм, а Игорь спасал раз за разом», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.