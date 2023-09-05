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РФС официально объявил о проведении матча памяти Ильи Цымбаларя

РФС официально объявил о проведении матча памяти Ильи Цымбаларя
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Российский футбольный союз (РФС) официально объявил о проведении матча памяти Ильи Цымбаларя, в котором встретятся легенды «Спартака» и сборная мира.

«Игра в рамках Лиги Легенд пройдёт 9 сентября на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало – в 19:00.

На поле выйдут кумиры миллионов болельщиков Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Александр Мостовой, Андрей Тихонов, Роман Павлюченко и многие другие легенды. Соперниками красно-белых станут звёзды футбола, в разное время выступавшие в чемпионатах России по футболу.

Место на тренерском мостике «Спартака» займут Олег Романцев и Станислав Черчесов, сборную мира возглавит кумир спартаковской торсиды Массимо Каррера», — сказано в заявлении РФС.

Илья Цымбаларь — шестикратный чемпион России в составе «Спартака». Он ушёл из жизни 28 декабря 2013 года в возрасте 44 лет.

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Источник: Мейра и Окоча опровергли участие в матче памяти Ильи Цымбаларя
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