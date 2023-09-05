Появилось видео, как в Месси бросили бутылку с водой после матча МЛС

Сайт аргентинского спортивного канала TyC Sports поделился видео, как в нападающего «Интер» Майами Лионеля Месси бросили бутылку после матча с «Лос-Анджелесом» в МЛС.
Напомним, инцидент произошёл накануне после победной для «Интера» игры с «Лос-Анджелесом» (3:1). Аргентинец покидал поле в сопровождении телохранителя, и в этот момент с трибуны в аргентинца бросили бутылку с водой. При этом бутылка не попала в Месси, а сам футболист пригнулся, увидев этот момент.
Лионель Месси перешёл в «Интер Майами» в летнее трансферное окно. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2025 года. В нынешнем сезоне Месси принял участие в десяти матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 11 голов и три результативные передачи.
Прежде аргентинский форвард выступал за «Барселону» и «ПСЖ». Месси является многократным чемпионом Испании, он четыре раза выигрывал Лигу чемпионов и дважды становился чемпионом Франции.
- 5 сентября 2023
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