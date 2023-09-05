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Бывший вратарь «ПСЖ» Сиригу близок к переходу в «Ниццу»

Бывший вратарь «ПСЖ» Сиригу близок к переходу в «Ниццу»
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Бывший вратарь «ПСЖ» Сальваторе Сиригу находится на продвинутой стадии переговоров с «Ниццей» относительно перехода в клуб на правах свободного агента. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере».

По информации источника, «Ницца» и Сиригу согласовали условия личного контракта, который рассчитан до 2024 года. При этом в гонке за подписание 36-летнего вратаря «орлята» смогли обогнать «Лорьян», который также ранее был заинтересован в игроке и изначально предлагал Сиригу роль дублёра Ивона Мвого.

Напомним, после четырёх туров «Ницца» набрала шесть очков и на текущий момент занимает восьмое место в чемпионате Франции. В следующем туре команда Франческо Фариоли сыграет с «ПСЖ». Матч состоится 15 сентября. Начало — в 22:00 мск.

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