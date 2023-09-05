Ловчев высказался о том, что Марио Фернандес праздновал гол «Зенита» в матче с ЦСКА

Известный отечественный экс-футболист Евгений Ловчев прокомментировал празднование защитника «Зенита» Марио Фернандеса гола в ворота ЦСКА в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги. Фернандес, к тому моменту уже заменённый, пробежал в другой угол поля, чтобы поздравить защитника Дугласа Сантоса, который сравнял счёт на 88-й минуте. Встреча завершилась вничью — 1:1. Ранее Фернандес выступал за ЦСКА.

«Отличный матч провёл Фернандес, у меня нет никаких вопросов к нему, когда парень побежал радоваться. Он не виноват в том, что не оказался в ЦСКА — я уже говорил, что, если игрок был нужен армейцам, вопрос решался только деньгами. Это современный мир, где никто уже в мораль не играет. А когда стадион стал свистеть, у него появилась ярость — отсюда и этот забег после гола. Когда тебя весь матч освистывают, трудно удержаться от ответного шага. Не понял, за что его освистывали. Ну сейчас время денег — и обвинять футболиста в том, что он хотел вернуться в ЦСКА, но не вернулся, потому что ЦСКА не дал столько денег, как «Зенит» — за что? Футболисты стали играть только за деньги. Он играл за ЦСКА, и играл хорошо, претензий не было 10 лет — почему об этом не вспоминают?» — написал Ловчев в своём телеграм-канале.