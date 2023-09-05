Ловчев высказался о том, что Марио Фернандес праздновал гол «Зенита» в матче с ЦСКА

Известный отечественный экс-футболист Евгений Ловчев прокомментировал празднование защитника «Зенита» Марио Фернандеса гола в ворота ЦСКА в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги. Фернандес, к тому моменту уже заменённый, пробежал в другой угол поля, чтобы поздравить защитника Дугласа Сантоса, который сравнял счёт на 88-й минуте. Встреча завершилась вничью — 1:1. Ранее Фернандес выступал за ЦСКА.
«Отличный матч провёл Фернандес, у меня нет никаких вопросов к нему, когда парень побежал радоваться. Он не виноват в том, что не оказался в ЦСКА — я уже говорил, что, если игрок был нужен армейцам, вопрос решался только деньгами. Это современный мир, где никто уже в мораль не играет. А когда стадион стал свистеть, у него появилась ярость — отсюда и этот забег после гола. Когда тебя весь матч освистывают, трудно удержаться от ответного шага. Не понял, за что его освистывали. Ну сейчас время денег — и обвинять футболиста в том, что он хотел вернуться в ЦСКА, но не вернулся, потому что ЦСКА не дал столько денег, как «Зенит» — за что? Футболисты стали играть только за деньги. Он играл за ЦСКА, и играл хорошо, претензий не было 10 лет — почему об этом не вспоминают?» — написал Ловчев в своём телеграм-канале.
- 5 сентября 2023
-
10:30
-
10:21
-
10:15
-
10:08
-
09:59
-
09:47
-
09:45
-
09:43
-
09:30
-
09:29
-
09:25
-
09:11
-
07:56
-
06:44
-
06:30
-
06:08
-
06:05
-
05:55
-
05:42
-
05:25
-
04:56
-
04:49
-
04:22
-
03:50
-
03:18
-
03:03
-
02:20
-
01:52
-
01:40
-
01:34
-
00:52
-
00:45
-
00:45
-
00:35
-
00:24