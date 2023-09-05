Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В УЕФА призвали судей чаще наказывать игроков за споры с арбитрами и симуляции

В УЕФА призвали судей чаще наказывать игроков за споры с арбитрами и симуляции
Аудио-версия:
Комментарии

Главный судья УЕФА Роберто Розетти призвал арбитров чаще наказывать футболистов за споры с судьями, симуляции и другие дисциплинарные проступки.

«Хватит, пора действовать. Жёлтые карточки должны быть показаны за попытки обмануть судью, симулировать травму, за любую симуляцию или преувеличение, а также за задержку возобновления игры. А в случаях оскорбительного или подстрекательского поведения наказанием должна быть красная карточка. Конечно, футбол – это игра эмоций, но оскорбительные действия игрока или тренера в отношении судьи не могут рассматриваться как эмоция.

Наш долг — защищать имидж футбола, и мы должны воспользоваться этой возможностью для перемен. Определенная модель поведения больше недопустима. Мы должны подавать хороший пример юным мальчикам и девочкам, которые любят футбол. Мы хотим, чтобы наши судьи были сильными и принимали меры», — приводит слова Розетти официальный сайт УЕФА.

Материалы по теме
Место «Спартака» в таблице ошибок судей РПЛ удивляет. Год назад всё было совсем иначе
Место «Спартака» в таблице ошибок судей РПЛ удивляет. Год назад всё было совсем иначе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android