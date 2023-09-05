В УЕФА призвали судей чаще наказывать игроков за споры с арбитрами и симуляции

Главный судья УЕФА Роберто Розетти призвал арбитров чаще наказывать футболистов за споры с судьями, симуляции и другие дисциплинарные проступки.
«Хватит, пора действовать. Жёлтые карточки должны быть показаны за попытки обмануть судью, симулировать травму, за любую симуляцию или преувеличение, а также за задержку возобновления игры. А в случаях оскорбительного или подстрекательского поведения наказанием должна быть красная карточка. Конечно, футбол – это игра эмоций, но оскорбительные действия игрока или тренера в отношении судьи не могут рассматриваться как эмоция.
Наш долг — защищать имидж футбола, и мы должны воспользоваться этой возможностью для перемен. Определенная модель поведения больше недопустима. Мы должны подавать хороший пример юным мальчикам и девочкам, которые любят футбол. Мы хотим, чтобы наши судьи были сильными и принимали меры», — приводит слова Розетти официальный сайт УЕФА.
- 5 сентября 2023
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