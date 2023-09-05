Серхио Рамос — о «Севилье»: всегда приятно возвращаться домой

Испанский защитник и экс-футболист мадридского «Реала» и «ПСЖ» Серхио Рамос прокомментировал своей переход в «Севилью».
«Это особенный день для меня. Один из самых замечательных дней в моей жизни, потому что возвращаться домой всегда приятно. Так много разных встреч со старыми друзьями и тому подобных вещей. Это особенное событие, и я рад, что осуществил свою мечту и вернулся домой спустя 18 лет после ухода. С нетерпением жду встречи с болельщиками! Я должен поблагодарить президента, вице-президента и всех тех, кто сделал возможным моё возвращение сюда. В жизни есть вещи, которые нельзя купить за деньги, и когда к чему-то лежит сердце, ты примешь правильно решение. Сердце требовало, чтобы я вернулся домой, в «Севилью», — приводит слова Рамоса официальный сайт «Севильи».
Официально о переходе Рамоса «Севилья» объявила вчера, 4 сентября. 37-летний защитник присоединился к испанскому клубу на правах свободного агента.
Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.
- 5 сентября 2023
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