Криштиану Роналду прибыл в расположение сборной Португалии

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду прибыл в расположение своей национальной команды.

«Хорошо вернуться домой! Максимальная мотивация и полная сосредоточенность на следующих двух играх на пути к Евро-2024!» — написал Роналду в своём «твиттере».

Напомним, в сентябре сборная Португалии проведёт два матча в квалификации к Евро-2024. 8 сентября команда Роберто Мартинеса проведёт матч со Словакией. Затем сыграет с Люксембургом 11 сентября.

На текущий момент в отборочном турнире к чемпионату Европы 2024 года Роналду забил пять голов. В нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Криштиану Роналду принял участие в четырёх матчах, в которых он отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами.

Полная трансляция матча отборочного цикла Евро-2024 и хайлайты доступны в Okko.