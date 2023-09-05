Криштиану Роналду прибыл в расположение сборной Португалии

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду прибыл в расположение своей национальной команды.
«Хорошо вернуться домой! Максимальная мотивация и полная сосредоточенность на следующих двух играх на пути к Евро-2024!» — написал Роналду в своём «твиттере».
Напомним, в сентябре сборная Португалии проведёт два матча в квалификации к Евро-2024. 8 сентября команда Роберто Мартинеса проведёт матч со Словакией. Затем сыграет с Люксембургом 11 сентября.
На текущий момент в отборочном турнире к чемпионату Европы 2024 года Роналду забил пять голов. В нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Криштиану Роналду принял участие в четырёх матчах, в которых он отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами.
Полная трансляция матча отборочного цикла Евро-2024 и хайлайты доступны в Okko.
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