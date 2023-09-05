Ненахов: было бы здорово, если бы Изидор перешёл, но я рад, что он остался
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Защитник «Локомотива» Максим Ненахов рассказал, что был бы рад за нападающего Вильсона Изидора, если бы он перешёл в другой клуб.
«На самом деле, было бы здорово, если бы он перешёл. Но я также рад, что он остался, потому что у него не получается трансфер, так понимаю. Мы рады встретить его, но вместе с тем были бы рады, если бы он уехал туда и прогрессировал дальше. Расстроился ли я, что не попал в список игроков, вызванных в сборную России? Нет. Мне без разницы. Сегодня я не попал, завтра попал. Просто работаем дальше и стремимся», — приводит слова Ненахова «Матч ТВ».
Напомним, в воскресенье, 3 сентября, «Локомотив» объявил о том, что Изидор через своего агента уведомил московский клуб о нежелании возвращаться в Россию.
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