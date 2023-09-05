«Зенит» объявил о начале сотрудничества с анимационной студией «Мельница»

Футбольный клуб «Зенит» и анимационная студия «Мельница» объявили о начале масштабного сотрудничества. Об этом говорится на официальном сайте «Зенита».

В рамках соответствующего соглашения стороны планируют серию больших проектов, которые порадуют аудиторию футбольных болельщиков и поклонников популярного мультсериала.

Сообщается, что первым этапом сотрудничества стал переход Дружка Барбоскина в состав сине-бело-голубых, который будет защищать честь команды на просторах анимационной вселенной. Также планируется создание специального эпизода мультсериала, посвящённого футболу и «Зениту» в жизни семьи Барбоскиных.

Во второй половине сентября в официальных магазинах клуба появится эксклюзивная коллекция одежды «Зенит» х «Барбоскины», разработанная для юных футболистов, болельщиков и болельщиц.

3 октября перед матчем с калининградской «Балтикой» на «Газпром Арене» состоится кинопремьера эпизода — все желающие смогут посмотреть мультфильм на большом экране, сфотографироваться с персонажами сериала, а также получить их автографы и подарки от клуба и студии «Мельница».