«Нам удалось подписать звезду!» «Арис» — о возвращении Кокорина

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Футбольный клуб «Арис» объявил о подписании российского форварда Александра Кокорина на правах аренды из «Фиорентины». В Лимасоле подчеркнули, что считают Кокорина звездой.

«Самый ценный игрок прошлогоднего чемпионата Кипра по футболу и лучший бомбардир нашей команды в прошедшем сезоне Александр Кокорин снова в «Арисе»!

Долгое ожидание того стоило, ведь нашей команде удалось подписать российскую звезду на правах аренды из «Фиорентины» на один сезон.

Возвращение 32-летнего (19.03.1991) Кокорина в нашу команду стало возможным благодаря не только настойчивости руководства клуба, но и желанию самого игрока.

Мы приветствуем Александра Кокорина в «Арисе» и желаем ему ещё больших успехов в нашей команде в дальнейшем!» — написала пресс-служба «Ариса» на клубном сайте.