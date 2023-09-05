«Нам удалось подписать звезду!» «Арис» — о возвращении Кокорина

Футбольный клуб «Арис» объявил о подписании российского форварда Александра Кокорина на правах аренды из «Фиорентины». В Лимасоле подчеркнули, что считают Кокорина звездой.
«Самый ценный игрок прошлогоднего чемпионата Кипра по футболу и лучший бомбардир нашей команды в прошедшем сезоне Александр Кокорин снова в «Арисе»!
Долгое ожидание того стоило, ведь нашей команде удалось подписать российскую звезду на правах аренды из «Фиорентины» на один сезон.
Возвращение 32-летнего (19.03.1991) Кокорина в нашу команду стало возможным благодаря не только настойчивости руководства клуба, но и желанию самого игрока.
Мы приветствуем Александра Кокорина в «Арисе» и желаем ему ещё больших успехов в нашей команде в дальнейшем!» — написала пресс-служба «Ариса» на клубном сайте.
- 5 сентября 2023
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