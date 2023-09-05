Сергей Семак: у «Сепахана» силовой и агрессивный стиль футбола — «Зениту» это интересно

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил стиль игры иранского «Сепахана», с которым сине-бело-голубые сыграют в товарищеском матче.

«У «Сепахана» силовой и агрессивный стиль футбола, давление, прессинг. То, что интересно нам посмотреть. Они играют активно, прессингуют, и в этом футболе можно понять, насколько техническое оснащение, подготовка достаточны, чтобы работать в таком режиме, при таком давлении и интенсивности. Наша поездка оставила очень приятные впечатления о самой стране, о городе, о людях, которые там живут. В этом отношении исключительно позитивные впечатления», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Товарищеская игра между «Зенитом» и «Сепаханом» состоится 7 сентября. Начало — в 19:30 мск.