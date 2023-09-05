Семак: тот ресурс, на который «Зенит» надеется, Клаудиньо ещё не показал

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался на тему стабильности футболистов команды из Санкт-Петербурга.
«Чемпионат достаточно длинный. Если брать всех игроков, они на протяжении всего чемпионата не могут стабильно показывать высокий уровень — за исключением, возможно, игроков обороны и центра поля, где функционал немного другой, где прежде всего нужна стабильность. Прежде всего имею в виду игрока уровня Дугласа, который всегда очень стабильный, того же Барриоса. Мы можем говорить о его атакующем потенциале, но его стабильность не вызывает сомнений.
Для атакующих игроков это сложнее. Учитывая позиции, на которых играет тот же Клаудиньо, какие-то матчи он играет ближе к опорной зоне в организации, поэтому возможности для остроты не так часто бывают. Тот ресурс, который у него есть, на который мы надеемся, он ещё не показал в этом сезоне. В любом случае и он, и Вендел наши основные игроки. Я не сомневаюсь, что в нужный момент или один, или второй, или кто-то из других ребят будет брать лидерские функции на свои плечи или в свои ноги и будет помогать команде настолько, насколько есть силы в определённый момент времени», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.
- 5 сентября 2023
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