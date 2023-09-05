Семак: результат «Зенита» в первой части РПЛ оцениваю на твёрдую четвёрку
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвёл итоги первой части сезона-2023/2024 в Российской Премьер-Лиге для своей команды.
«Первый этап чемпионата оцениваем как нормальные, даже как хорошие результаты. Думаю, с теми сложностями, с которыми нам пришлось столкнуться, результат, который показала команда, на твёрдую четвёрку. Я ожидал, что будет хуже. В плане качества игры за небольшими исключениями более чем устраивает.
В плане количества набранных очков: могли рассчитывать на лучшее, на мой взгляд. Но, опять же, учитывая календарь, количество выездных матчей, выездные встречи с нашими основными конкурентами, это нормальные результаты», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.
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