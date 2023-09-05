Семак: «Зениту» не помешали бы один-два игрока, чтобы усилить атакующий потенциал

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что сине-бело-голубые могут подписать нескольких игроков атакующей линии в остатке летнего трансферного окна.

«Нам не помешали бы один-два игрока, чтобы усилить наш атакующий потенциал. По позициям мы посмотрим, главное, чтобы уровень и качество игроков соответствовали амбициям клуба. Надеюсь, что всё-таки одного или двух игроков получится подписать», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Минувшим летом «Зенит» подписал защитников Марио Фернандеса и Страхиню Эраковича, полузащитника Коваленко и голкипера Адамова. По состоянию на сегодняшний день сине-бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на три очка.