Президент «Торпедо»: переговоры с Глушаковым? Это не соответствует действительности

Президент «Торпедо» Ярослав Савин заявил, что информация об интересе автозаводцев к полузащитнику Денису Глушакову не соответствует действительности.

«Верна ли информация о переговорах с Глушаковым? Нет, это абсолютно не соответствует действительности. Закончили ли мы работу на трансферном рынке? Пока нет. Не доехал футболист, которого мы давно ждём. Какова ситуация с Щенниковым? Георгий с нами тренируется. В качествах Георгия никто не сомневался никогда, он всё доказал — 400 игр в РПЛ, 50 в Лиге чемпионов, все знают, что он умеет на поле. Вопрос только в том, договоримся ли мы все», — приводит слова Савина «РБ Спорт».

Денис Глушаков находится в статусе свободного агента. Последним клубом в карьере российского полузащитника был «Пари НН», который он покинул минувшим летом в связи с истечением сроков контракта.