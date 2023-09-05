Президент «Торпедо»: переговоры с Глушаковым? Это не соответствует действительности

Президент «Торпедо» Ярослав Савин заявил, что информация об интересе автозаводцев к полузащитнику Денису Глушакову не соответствует действительности.
«Верна ли информация о переговорах с Глушаковым? Нет, это абсолютно не соответствует действительности. Закончили ли мы работу на трансферном рынке? Пока нет. Не доехал футболист, которого мы давно ждём. Какова ситуация с Щенниковым? Георгий с нами тренируется. В качествах Георгия никто не сомневался никогда, он всё доказал — 400 игр в РПЛ, 50 в Лиге чемпионов, все знают, что он умеет на поле. Вопрос только в том, договоримся ли мы все», — приводит слова Савина «РБ Спорт».
Денис Глушаков находится в статусе свободного агента. Последним клубом в карьере российского полузащитника был «Пари НН», который он покинул минувшим летом в связи с истечением сроков контракта.
- 5 сентября 2023
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