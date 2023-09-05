Кокорин подпишет с «Арисом» полноценный контракт

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский сообщил, что нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин подпишет с кипрским клубом полноценный контракт, а не перейдёт на правах аренды, как об этом сообщалось ранее.

«Он возвращается не в аренду, а уже на полноценный контракт. Но точно по срокам не могу сказать. Владелец напрямую взаимодействовал с Сашей по этому вопросу. Нам удалось договориться, поскольку обстоятельства так сложились, что он мало играл в «Фиорентине», чувствовал не то доверие. Мы же оставались стойкими, владелец клуба внёс большой вклад в переговоры, не останавливался, я высказывал своё желание. Саша это почувствовал», — сказал Шпилевский «РБ Спорт».

В сезоне-2022/2023 Кокорин отыграл 27 матчей за «Арис» в рамках внутреннего первенства и забил 13 голов. 32-летнего форварда признали лучшим игроком минувшего сезона, а «Арис» стал чемпионом Кипра. Летом Александр вернулся в «Фиорентину».