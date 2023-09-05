Ольга Смородская: у «Локомотива» есть дзюбозависимость

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказала мнение относительно игры железнодорожников в матчах без нападающего Артёма Дзюбы.

«Когда Дзюба на поле, «Локомотив» часто пользуется забросами на него для начала атаки. Второго такого игрока в команде нет, поэтому если Артём не на поле, то в атаке команда испытывает трудности. Отсюда и такое маленькое количество побед в матчах без Дзюбы. Можно сказать, что у «Локомотива» есть дзюбозависимость», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».

После семи туров «Локомотив» набрал 12 очков и на текущий момент занимает шестое место в чемпионате России.

В нынешнем сезоне РПЛ Дзюба принял участие пяти матчах, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами.